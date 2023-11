Vedum om Solbergs aksjeskandale: – Ville påvirket valget

– At det vil påvirke, det tror jeg at det gjør. Akkurat hvordan det slår inn i Moss er det vanskelig å si. Det blir ikke nasjonal valgkamp på samme måte som vanlig og det skjer mange andre ting som tar oppmerksomhet ute i verden, sier Vedum.

På spørsmål fra VG sier Vedum at han ikke har forutsetninger for å mene noe om Høyre holdt tilbake info om saken til etter valget eller ikke. Men han mener det uansett påvirket utfallet: PÅ GRÅTEN: Erna Solberg fortalte om ektemannens aksjekjøp på en følelsesladd pressekonferanse på Stortinget fire dager etter kommunevalget.Om nøyaktig en uke skal Solberg stå skolerett for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Fem Støre-statsråder har også brutt regelverket.

– Det kom flere saker om Sindre Finnes’ aksjekjøp før valget, blant annet i E24, VG og på NRKs Dagsrevyen. Hvordan kan du være sikker på at det påvirket valget, når deler av sakskomplekset var fremme før valgdagen?

Vedum sier at alle politikere nå har ansvar for å gjenopprette tilliten til det politiske systemet, inkludert både ham selv og Solberg.– Jeg var tettest på saken til Ola Borten Moe, fordi jeg er partilederen hans. Han så at det var gjort feil og ryddet raskt opp. Etter å ha fått tenkt seg om noen timer konkluderte han med at det var naturlig å tre til side. Det tror jeg folk har respekt for, sier Vedum.

