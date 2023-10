Vedum etter Høyre-uttalelser: - EU-kampen er i gang

Høyres utenrikspolitiske talsperson, Ine Eriksen Søreide, ønsker å løfte EU-debatten i Norge og får støtte fra Sveriges tidligere statsminister, Carl Bildt., at jeg mener Norge er tjent med det. Vi kan ikke la være. Vi kan ikke lenger sitte på gangen i Brussel, sier Eriksen Søreide til VG.

SVENSK HJELP: Bildt ble tatt varmt imot da han fredag kom for å tale på Høyres konferanse om programarbeidet fremover.– Det blir stadig mer problematisk for Norge å stå utenfor EU. NATO er uten tvil vår sikkerhetsgarantist. Men EUs samarbeid om sikkerhet og beredskap er også viktig for Norge. Og det samarbeidet er vi ikke med i.Bildt sier at trusselbildet med krig og terror har bidratt til det.

– Jeg er helt enig i det Carl sier. EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk er et område hvor Norge som tredjeland ikke er med. Vi må tørre å begynne å diskutere EU slik det er i 2024 og fremover. Sist vi stemte om det var i 1994, var det 12 medlemsland i EU, i dag er det 27, sier Eriksen Søreide. headtopics.com

EU-ENGASJERT: Den tidligere utenriksministeren sier engasjert at hun tror tiden er inne for igjen å sette EU på dagsordenen i Norge.– Fordi EU utvider sitt samarbeid til stadig flere områder som ikke omfattes av EØS-avtalen, må vi be om og forhandle ulike særavtaler med EU, som for eksempel innen helseberedskap.

NYTT EU: Bildt sier at Russlands krig mot Ukraina vil forandre Europa og EU for alltid og at EU blir viktigere for europeisk samling og sikkerhet. Han er i dag engasjert i tenketanken European Council of Forein Relations (ECFR).– Europeisk samarbeid er en del av svaret på mange av de store utfordringene vi står overfor. Vi snakker for lite om hvorfor vi søker samarbeid med EU: Fordi det tjener våre interesser og er bra for Norge. headtopics.com

