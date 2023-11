Vasler opp til 40 centimeter snø på Østlandet

– Den vil deretter bre seg videre oppover i løpet av natten, slik at hele Østlandet vil få nedbør torsdag morgen. Nedbøren begynner som snø i dag, men torsdag stiger temperaturen slik at nedbøren fort vil gå over til sludd i ytre strøk. På kvelden kan det bli regn, sier Lundhaug til VG.– Temperaturen stiger i hele Sør-Norge fra torsdag. Med en gang regnet kommer inn i fredag vil snøen forsvinne.

– Det blir plussgrader hele torsdag i Oslo, rundt fem til syv grader, så det vil nok ikke ise til, men sludden kan ligge på bakken som slaps.– Det kan bli glatt på Østlandet, så jeg håper mange fikk seg en vekker på mandag, sier hun til VG.

Vestlandet vil få noe nedbør, rundt fem millimeter, og temperatur på rundt fem grader. Onsdag kveld og natt til torsdag ventes lokalt kraftige vindkast på 27 til 30 m/s fra sørøst, og liten storm i fjellet for indre strøk av Rogaland.Fra onsdag kveld er det gult farevarsel for regn som fryser på kald bakke og lokalt frysende regn i deler av Agder, Rogaland og Hordaland.

NVE har sendt ut gult farevarsel om jord-, sørpe- og flomskred for deler av Sør- og Østlandet fra torsdag morgen.Foto: Meteorologisk institutt – Folk må sørge for at de er skodd for føret. Sommerdekk er ikke et alternativ. Du kan utsette deg selv eller andre for fare, sier han til VG.

