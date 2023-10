Varslingsutvalg i Fellesforbundet har fått inn fem varsler

– I dag har det kommet inn fem konkrete varsler via varslingsportalen, men vi har snakket med mange i løpet av landsmøtet som også har følt seg truet til å stemme mot sin overbevisning. Vi prøver å kartlegge alle brudd på vårt regelverk, sier faglig sekretær og medlem i varslingsutvalget Onur Safak Johansen tilFellesforbundets leder Jørn Eggum sa tidligere denne uka at seks-sju delegater hadde meldt at de følte stemmepress.

Med overveldende flertall vedtok Fellesforbundet onsdag å beholde og forbedre dagens AFP-ordning framfor å forhandle om en reformert tidligpensjon, slik LO vil. LO ønsker at en ny ordning må bli en opptjeningsordning, der man sparer opp til tidligpensjon mens man jobber.

Uønsket press i Fellesforbundet: - Totalt uakseptabeltTo kvinner forteller i dag hva de ble utsatt for på landsmøtet i Fellesforbundet. - Han sa jeg var kjøpt og betalt av min leder, sier en av kvinnene. De tør ikke stå frem av frykt for fremtidige represalier. Les mer ⮕

