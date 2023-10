Varsler tøffere tider for hotellene: – Klar oppbremsing

– Min jobb er å være bekymret. Vi har andre hos oss om har ansvaret for å være optimistiske, sier Torgeir Silseth og smiler.– Vi ser nå en avmatning etter ketchupeffekten vi fikk i kjølvannet av pandemien, en effekt som varte til godt ute i 2023. Så året i år blir superfint og bedre enn i fjor. Men selv om vi eksempelvis satt omsetningsrekord nå i september, var den organiske veksten lavere enn inflasjonen.

– Betyr det også at dere er forberedt på at prisene kan komme under press etter at romprisen i mange byer har steget mye siden før pandemien? – Det mangler fortsatt litt på belegg. Og vi har mistet en del trafikk fra Asia. Men prisene har utviklet seg positivt og trafikken internordisk og fra Europa har økt, sa han.Morten Thorvaldsen, konserndirektøren hos Thon Hotels, synes ikke det ser helt galt ut fremover.

Thon Hotels Morten Thorvaldsen, her på Thon Hotel Rosenkrantz, sier han ikke merker noe tegn til prispress til tross for at romprisen siden 2019 har økt med mellom 30 og 40 prosent. (Foto: Mikaela Berg)– Jeg er mer bekymret for kostnadsutviklingen. Og hvordan den planlagte turistskatten blir innrettet. Jeg er spent på om de pengene faktisk vil gå til å bedre forholdene for tilreisende turister – eller om de bare blir et tilskudd til slunkne kommunekasser. headtopics.com

– Bransjen har klart å øke romprisene med 30–40 prosent siden før pandemien? Kan vi vente prisnedgang nå som det strammer seg litt til? – Det er klart det kan skje nå som prisene har kommet seg såpass mye opp. Men vi må ikke glemme at Norge er et veldig lite land, sier Thorvaldsen.Hotellrådgiveren Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting følger hotellbransjen tett. Han har tilgang på alle hotelldata fra Benchmarking Alliance, selskapet som hver dag henter ut tall for belegg og rompris fra de største hotellaktørene i Norge.

