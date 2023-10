Varsler godvær for klima-litteraturen

– Sett i lys av skjønnlitteraturens potensial er det kommet forbausende lite litteratur om klima, sier Arne Johan Vetlesen.

– Den indiske forfatteren Amitav Ghosh har skrevet en bok som ble mye diskutert da den kom, hvor han hevder at skjønnlitteraturen med få unntak har forsømt hele klima- og naturproblematikken. At den egentlig har hatt veldig lite å melde.

– Bøkene som har kommet om klima, har ikke – med unntak av «Framtiden i våre hender» – vært bestselgere. Det gjelder fremdeles, sier han. Skjønnlitteraturen har et stort potensial for å skildre disse krisene og hvordan vi tar dem innover oss, mener Vetlesen. Han tror samtidslitteraturen vil se annerledes ut om noen år.Nå har vi en ung generasjon som med et mye større alvor enn før stiller seg disse spørsmålene. Det vil denne generasjonen kunne skrive ut litterært. headtopics.com

– Det viktige er at bøkene innehar eller vekker en nysgjerrighet for vår relasjon til naturen. Det kan være alt fra Knut Hamsun til Henry David Thoreaus «Walden» – som det kanskje er rart ikke er med. Å hevde at klimalitteratur må tematisere naturtap og klimaendringer blir for snevert, mener Kittelsen.

Varsler gransking: – Det er helt utroligLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Alexandra Joner hemmelighetsfull etter kommentar om eksen: – Det er det bare jeg som vet– Fortalte hun oss i kveld om forholdet til eksen, Runar Vatne? spekulerte Nettavisens «Skal vi danse»-kommentator. Les mer ⮕

Det som møtte nordmannen i Sverige fikk det til å gå kaldt nedover ryggen:Etter et langt liv i norsk fotball reiste Thomas Berntsen tidligere i år over grensen for å ta fatt på en gigantisk jobb. Les mer ⮕

Det vippet feil vei igjen for Vålerenga: – Er det tilfeldig?(Vålerenga - Rosenborg 1-3). VIF styrte i store perioder, men maktet ikke skape sjanser mot tilreisende trøndere. Da ble det tap. Les mer ⮕

Tull med tall drukner jordbruket i gjeldFor bønder gir det ikke mening å snakke om klimatilpasning når det knapt går rundt økonomisk. Les mer ⮕

Helsefagarbeider sparer 100.000 kroner i året- Det betyr ikke at det må være slutt på ferier og kos. Les mer ⮕