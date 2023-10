Varsler diesel-stopp: – Vi har ikke nok ladere

Varsler gransking: – Det er helt utroligLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Alexandra Joner hemmelighetsfull etter kommentar om eksen: – Det er det bare jeg som vet– Fortalte hun oss i kveld om forholdet til eksen, Runar Vatne? spekulerte Nettavisens «Skal vi danse»-kommentator. Les mer ⮕

Det som møtte nordmannen i Sverige fikk det til å gå kaldt nedover ryggen:Etter et langt liv i norsk fotball reiste Thomas Berntsen tidligere i år over grensen for å ta fatt på en gigantisk jobb. Les mer ⮕

Helsefagarbeider sparer 100.000 kroner i året- Det betyr ikke at det må være slutt på ferier og kos. Les mer ⮕

Jeg driter i hagen dinIkke fordi jeg liker det, men det er den eneste muligheten. Les mer ⮕

IDF-sjef sier en kompleks bakkeoperasjon pågår – Netanyahu varsler pressekonferanseDen israelske forsvarssjefen omtaler bakkeoperasjonen i Gaza som «nødvendig». Lørdag kveld holder Netanyahu sin første pressekonferanse etter Hamas-angrepet. Les mer ⮕