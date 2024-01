Varsel om forsinkelser og innstillinger i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

Sjansen er stor for forsinkelser og innstillinger i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, varsler Ruter.– Vi forventer at dette kan bety forsinkelser og innstillinger. Søndag peker seg ut som en utfordrende dag, men også lørdagen kan by på krevende forhold, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter.– Vi planlegger for full drift og har ekstra materiell i form av beredskapsbusser – men det hjelper ikke om det er uforsvarlige kjøreforhold, forteller hun.

Ruter planlegger for full drift av alle planlagte avganger gjennom helgen, men venter at reisetilbudet kan bli påvirket. Spesielt søndag peker seg ut som en utfordrende dag. – Slik prognosene ser ut nå, så vil vi først få en iskald lørdag før vi får underkjølt regn og såpeglatte veier på søndag. Dette kan gjøre det krevende for kollektivtransporten, sier Cathrine Myhren-Haugen, kommunikasjonssjef i Ruter i en pressemeldin





