Varane, Zidane'ı Manchester United'ın başına geçmesi için önerdi

Manchester United taraftarları, geçen hafta Premier League'de Manchester City'ye 0-3 yenildikten sonra zaten umutsuzdu. Fransız savunmacı, Dünya Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni dört kez (üçü Zinedine Zidane ile) ve La Liga'yı Real Madrid ile üç kez kazandı. Ayrıca birçok kupa da kazandı. - Kısacası Raphael Varane kaybetmeyi sevmez! Raphael Varane, Manchester United'ın Erik ten Hag'ı kovarsa kimin işe alınması gerektiği konusunda duygularını zaten açıkladı
. Ten Hag'ın kovulacağına bahis yapma olasılığınız şu anda önemli ölçüde azaldı! - Zinedine Zidane, United'ın başına geçmek için bahisçilerin favorisi. Zidane ile Real Madrid'de çalıştıktan sonra, Varane Zinedine Zidane hakkında sık sık olumlu konuştu ve aslında birkaç kez onu Fransa'nın sonraki milli takım teknik direktörü olarak önerdi. 'A takımla oynadım ve kulüp benim satılması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden Zizou beni aradığında çok meşguldüm ve başta onun olduğunu bilmiyordum. Onu tanıdığımda şok oldum. 'Vay be!' Çılgındı, bu yüzden başka bir gün beni tekrar aramasını istedim çünkü meşguldüm ve şoktaydım.' Varane devam etti: 'O iyiydi. Zizou çok mütevazı ve çok normal bir insandır, bu yüzden tamamen anladı. Ona 10 saniye sonra kardeşimi aradım ve ona 'Ne yaptığımı yeni öğrendin mi?' dedim. Çılgındı, çılgındı! Benim neslim için 'bana bir futbolcu hakkında söyle' derseniz, o Zizou'dur
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