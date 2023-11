Varane ønsker seg ørkenfotball med Ronaldo

Det er tydelig det ikke er gøy å være Manchester United-spiller om dagen, såpass ille er det for Raphael Varane at han ønsker seg ørkenfotball sammen med sin tidligere lagkamerat Cristiano Ronaldo. FootballTransfers melder at en franske backen er kontaktet av Al-Nassr og at han seriøst ønsker seg en exit fra Manchester United. De røde djevlene mottok henvendelser fra saudiarabiske fotballklubber i løpet av sommervinduet for franskmannen så vel som Casemiro

. Varane ønsker å avslutte sin karriere i Midtøsten. – Det er det motsatte av hva han har sagt tidligere. Varane har savnet «action» og ha det «moro på jobb» sinden han kom fra Real Madrid. I sommer gjorde Al-Ittihad en tilnærming og fikk nei av Varane selv. Al-Nassr plukket opp Cristiano Ronaldo etter at kontrakten hans ble revet istykker av Manchester United i 2021. Det antas nå at Varane håper å bli med superstjernen for tredje gang i karrieren. Erik ten Hags anstrengte forhold til noen av Manchester United-spillerne er godt dokumentert. Det er en følelse av at nederlenderen har sine favoritter på laget og straffer noen spillere hardere enn andre. Den tidligere Real Madrid-spilleren var fraværende i Man Utds 3-0-tap mot Newcastle onsdag kveld, og det ble rapportert at han var ute med en sykdom

