Norge - Frankrike, fredag 19.00 (NRK)LILLESTRØM (Dagbladet): For Maria Thorisdottir har det siste året vært en berg-og-dal-bane som hadde fått liten og stor til å måpe.. Dessverre i negativ forstand. . - Det er nok den største utfordringen jeg har stått i som idrettsutøver, innrømmer hun åpenhjertig overfor Dagbladet..

- Jeg jobbet på, og følte at jeg begynte å komme opp på hesten igjen, men da fikk jeg skaden i mars. Det var et spark bak, i hvert fall med tanke på at jeg hadde håpet på revansj i VM. Det var mørkt en stund da den sjansen glapp, sier Thorisdottir.. - Hva legger du i mørkt?. - Det er tungt å ikke få spilletid og tillit. Du trenger selvtillit som fotballspiller, og det får du ikke fra benken.

Finansminister Vedum, det var ikke støy, det var ramme alvor. Men litt «støy» på en fredag, det går!Skriver som privatperson, men er administrerende direktør i Laco AS og har gjennom det flere styreverv i norsk sjømatindustri. Les mer ⮕

Manchester United frister med ukelønn på 2,8 millioner kronerDen siste tiden har det virkelig kokt rundt Ajax-spilleren Matthijs de Ligt. Først var det Barcelona som var favoritt, så var det United. Nå ser det ut til å bli Barcelona. Les mer ⮕

Hva vil vi høste av det som sås i årets statsbudsjett?I det store og det hele ser det ut til at Støre ikke putter pengene der det monner i det grønne skiftet. Les mer ⮕

Raymond Johansen om samtalene med Hamas: – Det var jo en missed opportunityRaymond Johansen om samtalene med Hamas: – Det var jo en missed opportunity Les mer ⮕

Fikk sjokkbilde i innboksen: - Trodde det var manipulertSÖLDEN (TV 2): Marco Odermatt trodde ikke sine egne øyne da fikk nyheten om Lucas Braathen. Les mer ⮕

Ødegaard benkes mot Sheffield United: – Var nødt til detMikel Arteta har valgt å plassere kapteinen sin på benken. Les mer ⮕