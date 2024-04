Van Dijk motiverer Liverpool-spillerne etter Klopps avgang

Alexander-Arnold avslører at kaptein Virgil van Dijk umiddelbart tok ordet og holdt tale etter at Klopp var ferdig. – Virg sa: Dette er store nyheter som kommer til å ryste fotball-verden, men vi kan ikke la det distrahere oss. Vi må bruke det som motivasjon. Treneren har ledet oss til så mye suksess, han har gjort det mulig for oss at våre drømmer har blitt virkelighet, så vi skylder å gi alt for å gi ham den beste avskjeden, siterer Trent Alexander-Arnold sin forsvarskollega.

– Han sa at om folk tror at dette kommer til å få oss til å miste fokus, så må vi bevise at de tar feil, sier Alexander-Arnold.– Klopp fortalte oss at han trengte en pause for å tilbringe tid med familien. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og tenkte: «Er dette en spøk?». – Det var ingen av oss som hadde forberedt oss på dett

