Valve gir bort Half-Life: Oppdatert versjon for moderne maskiner

I forbindelse med 25 år siden lanseringen gir ikke bare Valve bort det elskede spillet, men det er også optimalisert for moderne maskiner med støtte for brede skjermer og et UI optimalisert for langt høyere oppløsninger enn hva som var vanlig på midten av 90-tallet og senere, som 640×480, 800×600 og 1024×768.

Valve har også rettet mange feil, spillet er garantert å fungere på Steam Deck og det er nye kart, inkludert flerspiller-kart (fire av dem er helt nye og presser den originale spill-motoren til det ytterste,) inkludert i samme pakke.Now Verified on the Steam Deck (and our native Linux runtime has been set as the default). Half-Life: Uplink — the original standalone Half-Life demo — has been added to the game, and is accessible through the “New Game” menu.Added three old Half-Life Deathmatch maps formerly available only on the “Half-Life: Further Data” CD: doublecross, rust_mill, xen_dm. Added Ivan the Space Biker, Prototype Barney, Skeleton, and Too Much Coffee Man as player models to Half-Life Deathmatc





