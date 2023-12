Valutastrategen mener kronen er tilpasset tilstanden i norsk økonomi

Det vanligste spørsmålet jeg har fått de siste årene, er om hvorfor kronen er så svak. Jeg drister meg imidlertid til å påstå at det er feil spørsmål. Han mener utgangspunktet er at vi ser oss bakover i tid, selv om vi nå har lagt mer enn 10 år med kronesvekkelse bak oss, med «en forventning om at tidligere nivåer er normalen».

– Har vi et nivå på kronekursen som er tilpasset tilstanden i norsk økonomi? Og til det vil jeg si at, ja, jeg tror dagens nivå er i nærheten av det vi må kunne vente oss, mener valutastrategen. Han understreker at han på ingen måte har glemt eller ignorerer svingningene uforutsette faktorer har kastet inn i økonomien det siste tiåret. Her nevnes eurokrise, oljekrise, pandemi, plutselig krig og energisjokk som har resultert i kraftig prisvekst på den andre siden av pandemie





