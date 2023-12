Vaktsjefen dømt til betinget fengsel etter rettssak

18 dager med 23 vitner som nok en gang har forklart seg i retten, et drøyt halvår etter at vaktsjefen i tingrettenOnsdag kom dommen i lagmannsretten: Vaktsjefen ble dømt til 60 dagers betinget fengsel. – Påtalemyndigheten håper vi med denne enstemmige og grundige dommen nå kan sette et strafferettslig punktum i saken, skriver statsadvokat Magne Kvamme Sylta og Benedikte Høgseth, i en pressemelding.

I dommen er lagmannsretten klar på at tiltalte burde dømmes i tråd med tiltalen, og at han burde ha grepet inn langt tidligere for å unngå kollisjon.I dette tilfellet var Sola TS sin opptreden ikke overraskende, men stabil og synlig for tiltalte over lang tid. Tiltalte fikk flere signaler om at noe var galt, sågar i form av egen erkjennelse. Han hadde umiddelbar tilgang på flere alternative effektive navigasjonshjelpemidler som ved grunnleggende bruk ville ha avklart feiloppfattelse





