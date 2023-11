Vakker ørkenvandring med Hermanos Gutiérrez

De er brødre i blodet, oppvokst i Sveits hvor faren er fra, og med mor fra Ecuador og en stor familie på den søramerikanske siden som har hatt sterk innvirkning på dem, også musikalsk. Det var likevel ikke gitt at de to skulle sitte på en scene som Cosmopolite – for første gang i Norge og som en av verdens i sitt slag mest brennhete duoer akkurat nå.

Et hengivent publikum står klokkerstille når de med intensitet og innlevelse gyver løs på strengene. Det blinker skarp i Alejandro Gutiérrez’ stålblanke Rickenbacker Lap Steel, mens Estevan legger den ene solide støvelen over den andre, konsentrert under hattebremmen og over pedalene hvorfra han lager så mye gromlyd på sin nyinnkjøpte gitar at man blir stående som fjetret.

Tittellåten er et av de tidlige høydepunktene i en konsert som vektlegger de siste tre skivene i en relativt kort karriere som de likevel har fått seks album ut fra. «Esperanza» og «Hijos Del Sol» kommer fra «Eternamente» (2021), låter som i stor grad ble til under pandemien.

Hermanos Gutiérrez vokste opp sammen, men skilte naturlig nok lag som voksne på grunn av en aldersforskjell på åtte år. De bodde på ulike steder og dyrket helt forskjellige interesser, i grunn også musikalsk. Men begge har alltid hatt gitaren som et hovedinstrument, den ene i mer klassisk forstand enn den andre, og en dag inviterte Alejandro Estevan til å besøke seg i Zürich.

