Været: Venter opptil 15 cm snø

Har du gledet deg til den kalde fine tida? Her kommer vinteren, ifølge Meteorologisk institutt.. Natt til mandag og fram til natt til tirsdag kan det nemlig komme opptil 15 centimeter snø på Østlandet.. Det er sendt ut gult farevarsel for snø for store deler av Østlandet..

Det kan absolutt være greit å holde seg hjemme i morgen, særlig hvis man hadde tenkt seg innover mot Oslo.. Selv om snøen skal bli liggende i flere dager, er han mer optimistisk rundt trafikkbildet allerede fra tirsdag morgen.. - Da har vi kanskje rukket å komme i vintermodus. Det er som regel det første snøfallet som kommer som julekvelden på kjerringa.. Vegtrafikksentralen: - Sommerdekk er uaktuelt- Sommerdekk i morgen er helt uaktuelt.

Gult farevarsel for snø på ØstlandetSnøen er på vei til Østlandet. Les mer ⮕

Farevarsel om snø på Østlandet: – Bytt til vinterdekkTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Gult farevarsel for snø på Østlandet – nå har den ankommetHar du ikke fått på vinterdekkene enda, har du dårlig tid. Nå opplyser meteorologene har snøen har ankommet Østlandet. Les mer ⮕

Gult farevarsel for snø: Nå kommer snøen til Østlandet:Det er på tide å få på vinterdekkene, sier Vegtrafikksentralen Øst, som oppbemanner for å møte snøværet. Les mer ⮕

Cengiz Al og Maiken Blom blir foreldre igjen: - Vil ikke vite kjønnetVenter sitt andre barn i februar neste år. Les mer ⮕

Ekspertenes teorier: – Derfor venter russerne nåDet russiske luftforsvaret har ikke benyttet seg av kryssermissiler på lang tid. To eksperter i etterretning har noen teorier om hvorfor. Les mer ⮕