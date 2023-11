Været varierer kraftig de neste dagene - Vegvesenet advarer

Både Vegvesenet og fylkeskommunene har forberedt seg godt på de ulike scenarioene for vinterværet de nærmeste dagene. – Vegvesenet, fylkeskommunene og entreprenørene har tilgang på værdata og værprognoser, og planlegger vinterdriftstiltak som salting, strøing og brøyting ut fra dette. Utstyret er klart, og vaktlagene er klare, forsikrer veimyndighetene.– Ha på vinterdekk, ha ekstra mat, drikke og varme tepper i bilen, og ikke minst: Vurder om du kan la bilen stå, om dette er en kjøretur du er helt nødt til å ta.

