Været: Kan bli nytt snøkaos

- Selv om både Ruter og de ansvarlige for veivedlikehold er forberedt, kan det oppstå forsinkelser og innstillinger i kollektivtrafikken. Ruter oppfordrer derfor reisende til å beregne god tid, heter det i en pressemelding fra kollektivselskapet.. Mandag ble en rekke busser stående i Oslo i snøværet. På mange veier sperret vogntog og lastebiler for trafikken, deriblant på E6 sørover ut av Oslo..

