Været: Farevarslene hagler

De minner om at også den enkelte trafikant har et ansvar, blant annet for at bilen er riktig skodd.. - Ha på vinterdekk, ha ekstra mat, drikke og varme tepper i bilen, og ikke minst: Vurder om du kan la bilen stå, om dette er en kjøretur du er helt nødt til å ta, skriver Statens vegvesen.. 100 millimeter nedbørFor Agder er det også sendt ut farevarsel for regn.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Nå blir været verre - meteorologene advarer bilister i sørKaostilstander, trafikkulykker og køer har preget mandagen på Østlandet og Sørlandet. Og meteorologen har dårlig nytt.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Neppe renteøkning torsdag, men budskapet vil bli lest med lupeIngen tror Norges Bank setter opp styringsrenta denne uka. Men alle er spent på hva sentralbanksjefen sier om veien videre – og hvordan hun sier det.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet fra natt til torsdagTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet fra natt til torsdagMandag satte sesongens første snøfall Østlandet på hodet. Torsdag kommer en ny bølge.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet fra natt til torsdagMeteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet fra natt til torsdagMeteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕