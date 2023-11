Været: Advarer om mulig snøkaos: - Svært glatt

«Fra natt til torsdag ventes 5 til 15 cm snø. Lokalt kan det komme noe mer. Nær kysten ventes overgang til sludd og regn. Kan hende frysende regn», skriver Meteorologisk institutt i sitt farevarsel for området.. - Jeg håper flere er bedre forberedt, men det vil nok bli enkelte problemer i trafikken, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til Dagbladet..

