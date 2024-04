Våpnene til Zaniar Matapour vist fram i rettssaken

Zaniar Matapour hadde fortsatt 103 ubrukte patroner da han ble overmannet av sivile. Tirsdag fikk retten se våpnene han brukte natt til 25. juni 2022. Våpnene til Matapour, en Luger og en MP40 maskinpistol ble vist fram i rettssal 250 i Oslo tinghus torsdag i straffesaken der Zaniar Matapour er tiltalt for grov terror etter at han åpnet ild utenfor Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til 25. juni 2022.

– Jeg var egentlig overrasket over at jeg ikke så en haug med folk som var skadd, sa politioverbetjent Tore Barstad i Oslo politidistrikt da han vitnet i Matapour-saken tirsdag. Straffesaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour (44) fortsatte i Oslo tingrett tirsdag morgen. Politifolkene som var først på stedet og som har analysert videomateriale fra området for å kartlegge Matapours bevegelser ned til i minste detalj, forklarer seg om skytingen utenfor Per på Hjørnet og London Pu

