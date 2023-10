Vålerenga-krisen vokser etter tap mot Rosenborg: – Verre og verre for hvert eneste minutt de spiller

VALLE (Nettavisen): – Han leder en synkende skute. Det er ingen annen måte å beskrive det på.

Trønderne tok alle tre poengene og sikret sin første seier i Eliteserien siden slutten av august etter scoringer av Isak Thorvaldsson, Jayden Nelson og Ole Sæter.Nå står Geir Bakke overfor en svært tung høst. Sandefjord på direkte nedrykk er kun to poeng bak.

Etter en lovende start av hjemmelaget kom Rosenborg etter hvert mer med i kampen og på sin første ordentlige sjanse satt Isak Thorvaldsson ballen i nettet etter tålmodig forarbeid av Jayden Nelson.Få minutter senere slo VIF-forsvaret totalt sprekker på nytt. Denne gangen var det Nelson som ble spilt fri og satt ballen enkelt i mål. headtopics.com

To mål på to minutter var etterlengtet for Svein Maalen som har slitt med å få skikk på Rosenborg de siste månedene. I det halvtimen var passert fikk imidlertid Ilic sin mulighet inne i feltet. Et godt forarbeid av Henrik Bjørdal endte i et perfekt innlegg som gjorde at Ilic fikk en enkel jobb med å heade inn reduseringen.Strandberg med straffebomHjemmelaget gikk rett i strupen etter pause og fikk straffespark umiddelbart etter at Mohamed Ofkir gikk i ballen etter en liten berøring fra Ole Selnæs.

Strandbergs straffe var i keeperhøyde og ikke spesielt langt ut til siden. Det fikk Alsaker til å reagere på kommentatorplass. – Den er i keeperhøyde og ikke langt nok ut til siden. Det er svakt av Strandberg, fulgte Stamsø Møller opp. headtopics.com

