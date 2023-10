Vålerenga-krisen fortsetter: - Blir bare verre og verre

To scoringer på like mange minutter fra Thorvaldsson og Nelson rystet et Vålerenga-lag under stort press.

– Vålerenga-krisen blir bare verre og verre for hvert eneste minutt de spiller, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker etter at Jayden Nelson doblet ledelsen for trønderne.Canadieren feiret foran hjemmefansen og Østblokka. Nelson ble stående lenge, og fikk det gule kortet i etterkant av feiringen.

– Det er et greit med et gult kort, for det begynte å bli litt i overkant amper stemning, sa TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller.– Det er en del av lidenskapen. Jeg ønsker å vise at jeg er her, og at laget er her for å spille, sier han om feiringen til TV 2 i pausen.– Det er fiendtlig, men det er det jeg elsker – det er fotball.Etter halvtimen stanget imidlertid Andrej Ilic inn en redusering for Oslo-laget. headtopics.com

Sæter fyrte av gårde et langskudd. Keeperspillet til Jacob Storevik imponerte ikke TV 2s ekspertkommentator.NY SCORING: Innbytter Ole Sæter ga Rosenborg ledelsen 3-1. Foto: Beate Oma Dahle / NTB– Det er helt urolig, sa Alsaker om Vålerengas hjemmestatistikk.

Svein Maalen og Rosenborg tar på sin side et langt steg bort fra nedrykksstriden. Trønderne har nå ni poeng ned til VIF, som ligger på kvalikplass.

Haugesund lekte seg: - Dårlig nytt for VålerengaHAUGESUND (TV 2): FKH banket Aalesund og tok et lang steg mot ny kontrakt i Eliteserien. Les mer ⮕

Strandberg vil avslutte karrieren i Vålerenga: – Da må vi få skikk på sakene førstVALLE (VG) Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg (33) ble overrasket over hvor stort det var å bli pappa. Men ikke over hvor stor nedrykksfare de kongeblå er i. Les mer ⮕

Har kniven på strupen: – Liker å se på seg selv som en toppklubbRosenborg og Vålerenga har begge hatt vanskelige sesonger. Søndag skal de spille om tre viktige poeng i nedrykkskampen. Les mer ⮕

– Norge er klare om vi blir spurtI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Barth Eide til TV 2 om fredsforhandlinger i Midtøsten: Norge står klar om vi blir spurtSiste nytt fra Dagbladet: Norge anser framdeles en tostatsløsning som det beste svaret for langvarig fred i Israel-Palestina-konflikten, sier utenriksminister Espen Barth Eide ... Les mer ⮕

Omsorgsbolig brant i Sandnes: – Alle blir ivaretattOver 20 mennesker ble evakuert søndag morgen, da det begynte å brenne i en omsorgsbolig i Sandnes. Les mer ⮕