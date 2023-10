– Utvider gradvis bakkeoperasjonene

Talsmann for den israelske hæren, Daniel Hagari, sier Israel er i gang med å utvide bakkeoperasjonene på Gazastripen.

Palestinske medier melder natt til søndag om at internett- og telefondekning gradvis er kommet tilbake på Gazastripen, etter å ha vært brutt siden fredag kveld. Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nesten halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.I løpet av tre uker med krig mellom Israel og Hamas har flere barn blitt drept i Midtøsten enn det som er vanlig på et år globalt, ifølge Redd Barna.

– Siden 7. oktober har mer enn 3257 barn blitt meldt drept, inkludert minst 3195 på Gazastripen, 33 på Vestbredden og 29 i Israel, skriver Redd Barna i en pressemelding. – Antallet barn som er meldt drept på bare tre uker på Gazastripen, er mer enn antallet drepte i væpnede konflikter globalt – i mer enn 20 land – i løpet av et helt år de siste tre årene, heter det videre. headtopics.com

Forrige gang antallet drepte barn i konfliktsoner var høyere årlig enn i løpet av de tre siste ukene i Midtøsten, var i 2019 da 4019 barn ble drept, ifølge Redd Barna. Organisasjonen frykter at dødstallet på Gazastripen nå er høyere enn det som er meldt, da ytterligere 1000 barn skal være savnet og antas å være begravd i ruiner etter luftangrep.

