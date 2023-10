– Utvider gradvis bakkeoperasjonene

Talsmann for den israelske hæren, Daniel Hagari, sier Israel er i gang med å utvide bakkeoperasjonene på Gazastripen.

Palestinske medier melder natt til søndag om at internett- og telefondekning gradvis er kommet tilbake på Gazastripen, etter å ha vært brutt siden fredag kveld. Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nesten halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Flere norske universiteter sier det er uaktuelt å igangsette en akademisk boikott som følge av krigen i Midtøsten.

Både Oslo Met, Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo opprettholder alle samarbeidet med israelske og palestinske institusjoner, skriverOslo Met har samarbeidspartnere både i Gaza og på Vestbredden i Palestina og i Israel. Rektor Christen Krogh sier det er viktig i krisetider å ivareta kontakten med fagmiljøer på tvers av landegrenser. headtopics.com

– Som universitet er vi opptatt av akademisk frihet, og å ha en kultur for åpenhet og toleranse, og fremme mangfold blant studenter og ansatte.FNs fredsbevarende styrke i Libanon (Unifil) sier søndag at en av dets medlemmer ble skadet etter at en granat traff FN-basen i nærheten av den israelsk-libanesiske grensen lørdag.Barth Eide om fredsforhandlinger: – Norge er klare

Espen Barth Eide sier Norge er klare for å bidra i fredsforhandlinger om vi blir spurt. Her på besøk i NATOs hovedkvarter i Brussel, 2022.Norge er beredt til å ta ansvar i eventuelle fredsforhandlinger i Midtøsten dersom det skulle komme en forespørsel, sier utenriksministeren.– Det kan se vanskelig ut nå, det må vi være ærlig på. headtopics.com

