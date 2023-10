– Utvider gradvis bakkeoperasjonene

Talsmann for den israelske hæren, Daniel Hagari, sier Israel er i gang med å utvide bakkeoperasjonene på Gazastripen.

Palestinske medier melder natt til søndag om at internett- og telefondekning gradvis er kommet tilbake på Gazastripen, etter å ha vært brutt siden fredag kveld. Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nesten halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene.Espen Barth Eide sier Norge er klare for å bidra i fredsforhandlinger om vi blir spurt. Her på besøk i NATOs hovedkvarter i Brussel, 2022.Norge er beredt til å ta ansvar i eventuelle fredsforhandlinger i Midtøsten dersom det skulle komme en forespørsel, sier utenriksministeren.

– I løpet av natten økte vi antall styrker som drar inn i Gaza. De slår seg sammen med styrkene som allerede er der, sier Hagari.Israel sier de vil tillate dramatisk økning i nødhjelpIsrael vil tillate en stor økning i nødhjelp til Gaza, sier en representant for myndighetene søndag morgen. Det skriver Reuters. headtopics.com

– I de kommende ukene planlegger vi å øke mengden hjelp dramatisk, sier Elad Goren i Cogat, den delen av det israelske forsvarsdepartementet som koordinerer med palestinerne. – Vi har markert en humanitær sone på den sørlige Gazastripen, i Khan Yunis-området, sier Goren, og legger til at de anbefaler sivile å dra til denne sonen.

Israel utvider angrepene mot GazaIsrael utvider angrepene både på bakken og fra luften mot Gaza. Det rapporteres om voldsomme eksplosjoner og israelske bakkestyrker nord på Gaza. Hjelpeorganisasjoner har mistet kontakt med sine folk inne i Gaza på grunn av nettverksproblemer. Les mer ⮕

Israel utvider angrepene på GazastripenIsrael utvider angrepene både på bakken og fra luften. Det rapporteres om voldsomme eksplosjoner på Gazastripen. Det er også meldinger om israelske bakkestyrker nord på Gaza. Les mer ⮕

– Bakkestyrker utvider operasjonen i kveldIsraels militære bekrefter at bakkestyrker fredag kveld angriper Gaza fra luften, sjøen og land. Les mer ⮕

Israel utvider bakkeoperasjonen og bomber Gaza intensivtSamtidig som det skal pågå fredssamtaler mellom Israel og Hamas, så trapper Israel opp både bakkeoperasjon og bombing. Les mer ⮕

Det israelske militæret: – Bakkestyrkene utvider operasjonen i kveldSamtidig som flere medier melder om fremgang i forhandlinger mellom Israel og Hamas, melder det israelske militæret om opptrapping. Les mer ⮕

– Bakkestyrkene utvider sine operasjoner i kveldJERUSALEM / OSLO (VG) Det israelske militæret varsler en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕