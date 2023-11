Uttalte seg om Gaza: Må avlysa konsertar på grunn av truslar

Truslane kom etter at ho uttala seg om situasjonen i Gaza på sosiale medium, ifølge managementet hennar. – Sjølv om ytringsfridomen er viktigast av alle rettigheiter, må tryggleiken kome først så snart kunstnaren sin personlege integritet er trua, skriv dei.

Eide fortel at dei har arrangert festival i over 20 år, men at dei aldri har opplevd at ein artist må avlysa på grunn av truslar. Sindre Stranden Tollefsen i Amnesty International Noreg seier konflikten i Gaza i utgangspunktet har eit svært høgt temperaturnivå.

Sindre Stranden Tollefsen seier det ikkje er rart at folk si mentale helse blir påverka at situasjonen i Gaza.Han er likevel ikkje overraska over at personar får truslar etter å ha uttalt seg om konflikten.

I tillegg til konserten i Bergen måtte artisten avlysa den planlagde framføringa på den internasjonale musikkfestivalen Oslo Word denne veka.– Det er trist. Når ein artist avlyser så veit me at det er det siste ho ynskjer, men situasjonen er så spent at ho ikkje følte ho hadde eit val, seier Stølen.Foto: Lars Opstad

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BTNO: Avlyser festivalkonsert på grunn av trusler mot hovedartistenDen marokkanske artisten Manal kom med uttalelser om situasjonen i Gaza.

Kilde: btno | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Den uhyggelige registreringen på et sykehus i GazaPå Nasser-sykehuset undersøker patologen en livløs kropp. Fotograferer, noterer navn og hvor bombene drepte offeret. Martyrlisten har fått en ny oppføring.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

TV2SPORT: Det har ikke vært hemmeligVålerenga-stjernen om den ukjente skaden, livet som tilskuer og den spennende sesonginnspurten.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

DAGBLADET: Palestinske helsemyndigheter: Minst 50 mennesker drept i luftangrep i GazaSiste nytt fra Dagbladet: Helsedepartementet på den Hamas-styrte Gazastripen sier at minst 50 mennesker er drept i et israelsk luftangrep mot en flyktningleir i enklaven. I ti...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Helsemyndighetene i Gaza: Minst 50 drept i luftangrep mot flyktningleirHelsedepartementet på den Hamas-styrte Gazastripen sier at minst 50 mennesker er drept i et israelsk luftangrep mot en flyktningleir i enklaven.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Hamas og Iran møttes i Qatar for å diskutere Gaza-krigenDen politiske lederen for Hamas, Ismail Haniyeh, og Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian møttes tirsdag i Qatar for å drøfte krigen på Gazastripen.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕