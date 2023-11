Utlendinger får dra fra Gaza i dag. UD ber nordmenn vente.

Hvor lenge grenseovergangen mellom Egypt og Gazastripen vil holdes åpen er så langt ikke kjent, heller ikke når på dagen åpningen vil skje.– Vi har nå i morgentimene sendt melding til norske borgere i Gaza der vi ber dem om å vente med å dra til grensen til de har fått melding fra UD, skriver UD i en melding til Aftenposten.

De oppgir at de foreløpig ikke har fått beskjed om at norske borgere er oppført på noen liste over de som kan krysse grensen i Rafah i dag, heter det videre. Aftenposten snakket onsdag morgen med UDs pressevakt. De ønsket ikke å si om de vet at en slik liste med navn eller nasjonaliteter finnes. De ville heller ikke si om det er av hensyn til sikkerhet at de ber nordmenn om ikke å dra til grensen nå.

– Norske myndigheter har i flere uker jobbet intenst og hatt kontinuerlig kontakt med alle aktører for å få tillatelse til at norske borgere kan forlate Gaza. Vi fortsetter dette arbeidet. Siden krigen startet har det kommet flere meldinger om at grenseovergangen Rafah skal åpne, heter det i UDs uttalelse.Overgang fra Gaza til Egypt kan bli åpnet for utlendinger og kritisk sårede. UD ber nordmenn vente med å dra dit.

