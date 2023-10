Utestenges i tre år

Spanias tidligere fotballpresident Luis Rubiales utestenges fra all fotball i tre år. Det skriver Fifa i en pressemelding.. Fifa har kommet fram til at Rubiales brøt artikkel 13 i disiplinærreglementet da han kysset Jennifer Hermoso på munnen etter at det spanske landslaget hadde vunnet VM-finalen i august.. Rubiales ble kraftig kritisert for kysset.

Det spanske fotballfotbundet gikk ut med en unnskyldning til fotballverden, og uttalte at Rubiales hadde skadet omdømmet til idretten.. 10. september trakk Rubiales seg som fotballpresident i Spania. Da var han allerede suspendert av Fifa i 90 dager.. Episoden skapte kaos og opprør i spansk fotball.. Landslagstrener Jorge Vida måtte også forlate jobben, bare 16 dager etter at han ledet de spanske fotballkvinnene til VM-tittelen.

