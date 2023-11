Utbyttefest for eierne av Interiørfaghuset T. Lund. Aldri hentet ut så stort beløp før.

Bedriftens driftsinntekter stiger med 23,2 prosent og stopper på i overkant av 244 millioner kroner i 2022. Driftsresultatet er også i vekst og er nå 3,2 millioner kroner. Det er en stigning på 30,8 prosent.Totalt gir dette en driftsmargin på 1,3 prosent, som er på samme nivå som i 2021.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 11,6 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen bygg og anlegg er tilsvarende snitt 6,1 prosent.Driftsresultatet, men først legges såkalte finansinntekter til. Det kan være gevinst fra renter og aksjer. Deretter trekkes finanskostnadene fra. Typisk er dette gjeldsutgifter.Forholdet mellom driftsresultat og omsetning, fremstilt i prosent. Gir en pekepinn på hvor lønnsom en bedrift er.

Bedriften er også den andre største på landsbasis. Det finnes fire selskaper i samme bransje i Stavanger. Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i aktuell kommune. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.«Alle» kjenner dugnads­sokkene – selskapet fikk sitt dårligste år siden 2018

