Utbrudd kan være på vei

- Det ser ut til å være magma ganske mange steder under Reykjaneshalvøya og vi observerer faktisk fortsatt en dyp ansamling av magma under Fagradalsfjall, sier hun.. Fjellet som har vulkansk aktivitet kalles Thorbjarnarfell på norsk (Þorbirni på islandsk). Det ligger ved byen Grindavík på Reykjaneshalvøya - som også huser den kjente turistattraksjonen Den blå lagune..

VGSPORTEN: E. coli-utbrudd pågår fortsatt – ni barn har fått alvorlig sykdomNi av 15 barn med registrert smitte har fått en alvorlig blod- og nyresykdom som følge av bakterien.

