Utøvernes advokat reagerer på NIF og Skiforbundet: – Man føler seg maktesløs

– Utøverne ba NSFs lovutvalg om å vurdere hvem som eier utøvernes bilderettigheter, og fikk som kjent medhold i at dette er utøverne. NSF er nå enig i at det er utøverne som eier disse rettighetene, men de anfører – slik jeg forstår det – at forbundet likevel har en ubegrenset rett til å selge disse rettighetene til sine sponsorer, sier Kleven til VG.

og at utøverne skal få lov til å kommentere spørsmålene. Det har vi ikke fått lov til. Man føler seg rett og slett maktesløs, sier Kleven og legger til: – Lovutvalget baserer derfor ikke sine uttalelser på en kontradiktorisk prosess der alle som har ulike oppfatninger av en fortolkning skal kunne fremme sine synspunkter for utvalget, sier Aagard og legger til:

– Skiforbundet har forespurt Idrettsforbundet om en tolkningsuttalelse om NIFs lov, og vi er uenig med Kleven i at det dreier seg om helt andre spørsmål enn det vårt lovutvalg har vurdert om utøvernes rett til eget navn og bilde, sier Arne Baumann, generalsekretær i Skiforbundet.

Skiforbundet skal også sette ned et eget utvalg, og håper at tolkningsuttalelsen til NIF skal være nyttig for gruppen. – Siden det er utøverne som eier sine bilderettigheter må de ha en viss grad av innflytelse på hvordan forbundet selger disse rettighetene, og kravet fra utøverne er derfor at forbundet og utøverne må bli enige om et form for «tak» med tanke på forbundets bruk av disse rettighetene, sier Kleven og fortsetter:

