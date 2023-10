USAs våpenstøtte: Kan måtte velge mellom Israel og Ukraina

USAs president Joe Biden gjorde det raskt klart at USA ikke ville prioritere en av krigene ovenfor den andre, etter at Israel-Hamas-krigen brøt ut, samtidig som Russlands invasjon pågår for fullt i Ukraina.. Men kort tid etter at han kom med bemerkelsen forrige torsdag, rapporterte Axios at USA planla å sende titusenvis av artillerigranater til Israel. De skal, ifølge Axios, ha vært øremerket Ukraina..

Før Hamas-krigen brøt ut, sa Pentagon at de ville begynne å ta hundretusenvis av granater fra dette lageret for å forsyne Ukraina.. Rundt halvparten av granatene i lageret er sendt til Ukraina, men Pentagon planlegger nå å omdirigere deler av resten av lageret til Israel, ifølge NY Times' kilde - som samsvarer med det Axios melder..

