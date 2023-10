USA svarte etter angrep på militærbaser:

Angrepene var ifølge USA rettet mot to anlegg som brukes av den iranske Revolusjonsgarden og grupper med tilknytning til denne.

Amerikanske myndigheter har tidligere opplyst at amerikanske militærbaser i Syria og Irak den siste uken er blitt rammet av minst 16 ulike drone- og rakettangrep. Disse skal ifølge USA være utført av væpnede fraksjoner som støttes av Iran.

Forsvarsministeren omtaler USAs angrep som et direkte svar på disse angrepene, som han skriver startet den 17. oktober.– Sikkerheten til amerikansk personell er høyeste prioritet hos USAs president, og han beordret dagens angrep for å vise at USA ikke vil tolerere slike angrep og at USA vil forsvare seg selv, sitt personell og sine interesser.– Dette gjøres for å unngå eskalering og vise at man vil beskytte egne militærbaser og viktig infrastruktur. headtopics.com

