USA sender 300 nye soldater til Midtøsten

Formålet er å avskrekke Iran og iranskstøttede grupper som Hizbollah fra å gripe inn i krigen mellom Israel og Hamas. USA hadde før konflikten startet rundt 2500 soldater utstasjonert i Irak og 900 i Syria for å bistå i arbeidet med å holde den ytterliggående islamistgruppa IS nede.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: USA sender 300 nye soldater til MidtøstenSiste nytt fra Dagbladet: Det amerikanske militæret sender ytterligere 300 soldater til Midtøsten, opplyser Pentagon. - Disse ekstra styrkene vil bistå med håndteringen og fje...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Flere drepte barn i Midtøsten på tre uker enn det årlige antallet globaltLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕