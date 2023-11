USA sender 300 nye soldater til Midtøsten

Ryder ville ikke si hvor soldatene skal utplasseres, men avviser at de skal til Israel. USA har fra før sendt ytterligere 900 soldater til Midtøsten, i tillegg til krigsskip og jagerfly. Formålet er å avskrekke Iran og iranskstøttede grupper som Hizbollah fra å gripe inn i krigen mellom Israel og Hamas.

