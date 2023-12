USA ønsker at Israel skal endre krigføringen i Gaza

USA vil at Israel skal skifte til mindre intensiv og mer målrettet krigføring i Gaza i nær fremtid. Universitetslektor Dag Henrik Tuastad vurderer at de enorme sivile lidelsene utgjør en enorm påkjenning for USA, og tror at det er stor sannsynlighet for at vi vil se en endring i Israels krigføring fremover. Oberstløytnant Sigbjørn Halsne mener at Israels store utfordring er å unngå å oppnå en taktisk seier, men et strategisk nederlag med krigføringen i Gaza. Presset på Israel øker om dagen.

USA-president Joe Biden har advart om at de mister internasjonal støtte som følge av vilkårlig bombing av Gaza, mens USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, har sagt til statsminister Benjamin Netanyahu at USA vil at krigføringen skal gå over i en mindre intensiv fase i nær fremtid. Søndag fløy også USAs forsvarsminister, Lloyd





