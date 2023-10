USA i samtaler med Israel om humanitær pause

USA er i samtaler med Israel om en humanitær pause for å muliggjøre løslatelse av gisler i Gaza, sier Det hvite hus i en uttalelse, skriver CNN. - Hvis en pause kan være med på å gjøre det mulig å løslate gisler, da er det noe vi vil støtte og som vi mener Israel bør støtte, sier talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby.

Kirby sa også at det ikke vil være passende for USA å komme inn fra sidelinja og kommentere Israels intensivering av angrepene mot Gaza. Samtidig sa han at USA vil fortsette å støtte Israel militært. Avslutningsvis sa Kirby at president Joe Biden fremdeles jobber med å sikre at humanitær hjelp kommer inn, og at sivile får dra ut fra Gaza.

