USA har gjennomført angrep mot mål i Syria

USA har gjennomført angrep mot to mål i Syria som brukes av Iran-støttede grupper, etter angrep mot amerikanske styrker i regionen, opplyser Pentagon.– Disse presise selvforsvarsangrepene er en respons på en rekke pågående og stort sett mislykkede angrep mot amerikansk personell i Irak og Syria fra Iran-støttede militsgrupper som begynte 17. oktober, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin i en uttalelse.

Pentagon opplyser at angrepene ble beordret av president Joe Biden, og advarer om at USA vil ta ytterligere steg om angrepene fortsetter.Austin sier at USA ikke ønsker at krigen mellom Hamas, som støttes av Iran, og Israel skal utarte til en storkrig i regionen. Men han understreker at USA ikke vil nøle med å gjennomføre ytterligere angrep om de iranskstøttede grupper fortsetter angrepene. (NTB).

Al-Qahera siterer kilder på at eksplosjonen har med den pågående krigen mellom Israel og Hamas å gjøre. Det er ikke klart hva som forårsaket eksplosjonen. Siden 2013 har det ikke vært foretatt noen ny gjennomgang av landets tilfluktsrom, skriver Dagsavisen. headtopics.com

Han huskes blant annet for å i 2020 ha sagt at mer enn 600 millioner kinesere tjente mindre yen enn en sum tilsvarende rundt 1600 norske kroner. Utsagnet førte til en bredere debatt om fattigdom og ulikhet i Kina, skriver Reuters.Tungt bevæpnet politi har torsdag omringet en bolig der slektninger av mannen som mistenkes for å ha skutt og drept minst 18 personer i Maine, bor.

Det var onsdag at en mann åpnet ild på to steder i Maines nest største by Lewiston. 18 ble drept og 13 såret. Politiet har identifisert den antatte gjerningsmannen som 40 år gamle Robert Card. Politiet oppgir at han er en våpeninstruktør ved et treningssenter på en militærbase i Saco i Maine. headtopics.com

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Kraftig brann i lagerbygg i AltaTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Dette er årets Maskorama-kostymerTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Telenor omsatte for 20,1 milliarder i tredje kvartal – driftsresultat økte til 9,3 milliarderTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Kampen mot klokken: Søket er stansetTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Schibsted økte omsetningen til 3,85 miliarder i tredje kvartalTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Gassrørledningen: Deler bilder av nytt sporTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕