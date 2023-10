USA har gjennomført angrep mot anlegg i Syria som knyttes til Iran-støttede grupper

Anleggene brukes av den iranske Revolusjonsgarden og grupper den støtter opp om, ifølge Pentagon. Reuters skriver at det dreier seg om våpen- og ammunisjonsanlegg og oppgir amerikanske myndigheter som kilde.

Sjelden advarselBiden har sendt en sjelden melding til Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei for å advare mot å rette mål mot amerikanske styrker i Midtøsten, opplyste Det hvite hus tidligere torsdag.

Ifølge Pentagon-talsmann Patrick Ryder ble 21 amerikanere skadd i to av angrepene ved Ain al-Asad-flybasen i Irak og al-Tanf i Syria. SykehusangrepDen siste rekken med angrep mot USA begynte etter en dødelig eksplosjon ved et sykehus i Gaza by, som utløste demonstrasjoner i en rekke muslimske landet. headtopics.com

Helsedepartementet i Gaza opplyste torsdag at 7028 mennesker er drept så langt i krigen. Tallene er ikke bekreftet fra annet hold, men FN gjengir regelmessig tallene fra helsemyndighetene.Trapper oppUSA har de siste ukene sendt ytterligere 900 soldater til Midtøsten. I tillegg har amerikanerne sendt krigsskip og jagerfly. Formålet er å avskrekke Iran og iranskstøttede grupper.

