USA har gjennomført angrep mot anlegg i Syria som knyttes til Iran-støttede grupper

Anleggene brukes av den iranske Revolusjonsgarden og grupper den støtter opp om, ifølge Pentagon. Reuters skriver at det dreier seg om våpen- og ammunisjonsanlegg og oppgir amerikanske myndigheter som kilde.

Pentagon opplyser at angrepene ble beordret av president Joe Biden, og advarer om at USA vil ta ytterligere steg om angrepene fortsetter.Sjelden advarsel Videre het det at amerikanske soldater den siste uka er blitt angrepet minst tolv ganger i Irak og fire ganger i Syria av Iran-tilknyttede grupper i Midtøsten.

Ifølge Pentagon fikk alle amerikanske styrkene som ble skadd i angrepene, kun lettere skader, og er nå tilbake i tjeneste. I tillegg til soldatene døde en sivilperson som hadde kontrakt med forsvaret, av hjerteinfarkt mens han søkte dekning fra et mulig droneangrep.Den siste rekken med angrep mot USA begynte etter en dødelig eksplosjon ved et sykehus i Gaza by, som utløste demonstrasjoner i en rekke muslimske landet. headtopics.com

Helsedepartementet i Gaza opplyste torsdag at 7028 mennesker er drept så langt i krigen. Tallene er ikke bekreftet fra annet hold, men FN gjengir regelmessig tallene fra helsemyndighetene.USA har de siste ukene sendt ytterligere 900 soldater til Midtøsten. I tillegg har amerikanerne sendt krigsskip og jagerfly. Formålet er å avskrekke Iran og iranskstøttede grupper.

