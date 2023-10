USA: Dramatiske bilder:

CNN melder om stor politiaktivitet utenfor et av husene som knyttes til den mistenkte etter masseskytingen i Maine i USA.. Reporteren til kanalen har blitt bedt om å skru av lysene og rapporterer i mørket utenfor. Der hører journalistene på stedet hva politiet roper inn mot huset.. - Vi kommer ikke til å dra. Du må komme ut nå. Du er arrestert.

Ifølge CNN er oppdaget etterforskerne noe inne i eller i nærheten av huset. Noe da som utløste aktiviteten som nå er utenfor huset.. Maine Department of public safety sier til flere amerikanske medier at det politiet roper inn mot huset er kunngjøringer som standard i forbindelse med ransakingsordrer.. - Det er uvisst om den mistenkte er i noen av husene som er knyttet til ham, heter det i uttalelsen som blant annet New York Times har fått..

Les mer:

dagbladet »

NÅ: Politiet utenfor hus i Maine:Siste nytt fra Dagbladet: CNN melder om stor politiaktivitet utenfor et av husene som knyttes til den mistenkte etter masseskytingen i Maine i USA. Reporteren til kanalen har ... Les mer ⮕

Politiet: 18 drept i Maine-skytingenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Oppretter straffesak mot Gjert IngebrigtsenPolitiet oppretter straffesak mot Gjert Ingebrigtsen, skriver politiet i en pressemelding. Les mer ⮕

USA: Minst 22 døde og mange skadd i masseskyting i MaineAmerikanske medier melder at flere titalls personer er drept og flere såret etter masseskyting i Maine. Les mer ⮕

Politiet jakter fortsatt masseskytter i USA: 18 døde og 13 skadetLEWISTON (VG) Mistenkte Robert Card er fortsatt på frifot etter masseskytingen i Maine. Les mer ⮕

Mistenkte for Maine-skytingen: Var våpeninstruktør og skal ha truet militærleirRobert Card (40) er mistenkt av politiet for skytingen i Lewiston, der minst 22 personer er drept. Nå saumfarer politiet Maine. Les mer ⮕