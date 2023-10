USA: Døde i skorstein: - Ropte om hjelp

19. oktober ble et lik funnet i en skorstein i byen Norfolk i Nebraska. Funnet ble gjort da en vaktmester skulle undersøke årsaken til vond lukt i ei boligblokk.. Onsdag opplyste politiet i en pressemelding at liket var identifisert som 29 år gamle Zachariah A. Andrews.. ArrestordreDet melder blant andre lokalavisa Norfolk Daily News..

Ifølge pressemeldingen hadde vedkommende sagt at han kunne høre en mann rope om hjelp.. - Beboeren fortalte at han hadde hørt roping om lag tre til fire minutter før politiet kom til stedet, men at han ikke kunne høre det lenger, skriver politiet.. Vedkommende fikk beskjed om å ringe tilbake dersom han hørte noe igjen.. EtterforskesFør de forlot blokka, snakket politiet med tre andre beboere, deriblant de som bodde i leiligheten under innringerens..

