USA ber Israel ta hensyn til sivile: Kritiserer bosettervold på Vestbredden

Jake Sullivan, som er president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, sier søndag at USA vil at Israel skal gjøre alt de kan for å skille mellom palestinske sivle og Hamas-krigere under militæroperasjonen i Gaza.I intervjuet kommer Biden-rådgiveren også innom Vestbredden, hvor israelske styrker natt til søndag har gjennomført razziaer.

I Sør-Norge blir prisene tilnærmet like gjennom døgnet, men det er bergensområdet (NO5) som ligger aller høyeste i pris. Der blir døgnprisen 79 øre/kWh, cirka 1 øre/kWh høyere enn i osloområdet (NO1) og i Sør-Norge mellom Sunnhordland og Buskerud (NO2). Israels beleiring av Gazastripen har innebåret at vannforsyngingen inn i området har blitt strupet. Norge fordømte tidlig blokkaden av vann, mat, drivstoff og medisiner.

– Antallet barn som er meldt drept på bare tre uker på Gazastripen, er mer enn antallet drepte i væpnede konflikter globalt – i mer enn 20 land – i løpet av et helt år de siste tre årene, heter det videre. headtopics.com

Israels statsminister Benjamin Netanyahu beklager at han beskyldte etterretningstjenesten for ikke å ha forutsett Hamas' angrepsplaner. Foto: Abir Sultan / AP / NTBIsraels statsminister Benjamin Netanyahu beklaget søndag at han anklaget etterretningstjenestene for ikke å ha forutsett Hamas planer om angrepet 7. oktober.

– Tvert imot, trodde alle i sikkerhetsstyrkene, inkludert lederne for den militære etterretningen og den sivile etterretningen Shin Bet, at Hamas var avskrekket. Det var vurderingen som ble sendt gang på gang, skriver han. headtopics.com

På pressekonferansen sa han at det ble gjort grove feil da Hamas' planer ikke ble oppdaget, og at dette skal granskes grundig.

Krigen mellom Israel og Hamas: Israel reagerer kraftig på NorgeNorges utenriksminister Espen Barth Eide mener Israel «brenner sympati» med de kraftige angrepene mot Gaza. Nå tar Israels ambassadør til Norge et oppgjør med uttalelsene og Norges støtte til våpenhvile. Les mer ⮕

USA i samtaler med Israel om humanitær pauseSiste nytt fra Dagbladet: USA er i samtaler med Israel om en humanitær pause for å muliggjøre løslatelse av gisler i Gaza, sier Det hvite hus i en uttalelse, skriver CNN. - H... Les mer ⮕

«Tenk på oss som mennesker»Inntrykk fra unntakstilstanden i Jerusalem og på Vestbredden. Les mer ⮕

Lucas Braathen gir seg som alpinist og kritiserer skiforbundet23 yaşındaki alp disiplini sporcusu Lucas Braathen, Norveç kayak federasyonunun kendisine olan muamelesini eleştirerek alp disiplininden çekildiğini açıkladı. Eski baş antrenör Finn Aamodt ise Braathen hakkında şok olduğunu belirterek, 'Olağanüstü biri' dedi. Les mer ⮕

Musk: Starlink vil gi internettilgang til hjelpeorganisasjoner på GazaI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

– Ekstremt bekymret for 200 norske borgere i GazaI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕