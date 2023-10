USA angrep mål i Syria

Angrepene skal være svar på angrep som ble gjennomført mot amerikanske styrker.. - USA vil ikke tolerere angrep mot eget personell og vil forsvare sine interesser, heter det i uttalelsen fra Pentagon.. Anleggene USA angrep brukes av den iranske Revolusjonsgarden og grupper den støtter opp om, ifølge Pentagon.. De varsler ytterligere grep dersom ikke angrepene fra grupper støttet av Iran fortsetter..

USA opplyste tidligere torsdag at amerikanske soldater den siste uka er blitt angrepet minst tolv ganger i Irak og fire ganger i Syria av Iran-tilknyttede grupper i Midtøsten.. - Disse presise selvforsvarsangrepene er en respons på en rekke pågående og stort sett mislykkede angrep mot amerikansk personell i Irak og Syria fra Iran-støttede militsgrupper som begynte 17. oktober, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin i en uttalelse..

