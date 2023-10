– Urovekkande mange eldre mister livet i trafikken

ILLUSTRASJON: Politiet er uroa over at eldre over 75 år er overrepresenterte både når det kjem til omkomne og skuld i dødsulykker på vegane i Noreg.Sett i lys av at aldersgruppa over 75 år berre utgjer 3 prosent av trafikken, er gruppa overrepresentert både når det kjem til skuld og omkomne i dødsulykker på vegane i Noreg.Blant dei 116 personane som omkom i trafikken i 2022, var 20 prosent 75 år eller eldre.

I 59 % av ulukkene hadde den omkomne mest skuld i at ulykka skjedde, medan for 35 % av ulykkene hadde den overlevande mest skuld. I rapporten peikar UP på at dei ønsker styrka tiltak for å senke aldersgruppa sin risiko i trafikken.Ifølge Oksnes er det enno ikkje sett på kva konkrete tiltak som kan setjast i verk. Han forklarar at politiet i hovudsak kan bidra med fleire kontrollar i trafikken.Hittil i år har over 100 personar døydd i trafikkulykker, syner Statens vegvesen sin ulykkesstatistikk. Auken er over 10 prosent frå same periode i fjor.

I rapporten etterlyser Utrykkingspolitiet meir toleranse ovanfor unge og eldre førarar som treng meir tid. Dei stiller også spørsmål ved om det er behov for tiltak for at andre trafikantar lettare skal kunne identifisere både yngre og eldre i trafikken. headtopics.com

Mellom anna er bilførarar pålagde å legge fram helseattest frå fastlege når dei blir 80 år for å halde på sertifikatet.– Gjennom denne screeninga blir bilførarar som ikkje burde køyre bil lenger, plukka ut, seier Ranes.

