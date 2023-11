Urinerte i øl-kontainer på jobb

I et intervju med italienske kringkasteren RAI sier kirkelederen at han planlegger å være i Dubai fra 1. til 3. desember. Det blir hans andre besøk til De forente arabiske emirater. To menn har nemlig saksøkt Carey. De hevder de skrev en sang med akkurat samme navn i 1989. Mennene, Andy Stone og Troy Powers, krever minst 20 millioner dollar av artisten i erstatning.

Høyres Turid Kristensen ber om en stopp i adopsjoner som et føre var-tiltak, mens Frps Silje Hjemdal sier vi ikke kan risikere at Norge er med på overgrep mot barn og deres familier. Venstres Grunde Almeland sier det er urovekkende at det er medier som må avsløre slikt. Han ber barneminister Kjersti Toppe (Sp) ta grep.

Operasjonsleder Erik Sannes minner om at grove tilfeller av isete rute kan føre til anmeldelse og førerkortbeslag. Onsdag slapp imidlertid kvinnen unna dette. Komiteen sier banksystemet er solid og motstandsdyktig. Den mener strenger kredittvilkår og økonomiske innstramminger for husholdninger og bedrifter vil tynge økonomien og på virke prisvekst og sysselsetting. Hvor stor den virkningen blir, er usikker, skriver komiteen etter rentemøtet.Russlands president Vladimir Putin (71) har ledet landet siden 2012, men har fremdeles ikke bekreftet at han stiller som kandidat til det kommende presidentvalget i 2024.

– Mange mennesker oppfyller disse kriteriene. Ingen valgkampanje har blitt annonsert hittil, sier Peskov.

