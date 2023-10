Uno-X: I ekstase etter Tour de France-sjefens kryptiske melding

SYKKELSJEFEN: Christian Prudhomme presenterte løypa for Tour de France 2024 i Paris onsdag. Samtidig fikk han spørsmål om Uno-X blir invitert med på festen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULATDette var hva Christian Prudhomme først hadde å si på spørsmål om Uno-X sin tilstedeværelse på onsdagens presentasjon av de 21 etappene som utgjør Tour de France 2024, er ensbetydende med at de også står på startstreken i Firenze.

SKREV HISTORIE: Veteranen Alexander Kristoff ledet Uno-X da de ble det første norske herrelaget som deltok i Tour de France sist sommer. Foto: Fredrik Varfjell I salen på mektige Palais de Congres, rett ved Triumfbuen i hjertet av Paris, satt Alexander Kristoff og Tobias Halland Johannessen side om side med Jonas Vingegaard og Mark Cavendish.

– Jeg tror vi har gode sjanser. Vi har blitt invitert hit for å se på løypa. Det ville vært unødvendig hvis ikke planen er å ha oss med i selve løpet, sier Kristoff til TV 2.Da Uno-X sjarmerte en hel sykkelverden i sin Tour de France-debut i sommer - med en offensiv og fryktløs tilnærming - var det etter invitasjon fra arrangøren ASO. headtopics.com

– Det er et veldig bra lag, som har en veldig god spirit og som har levert veldig gode resultater, skryter mannen med gullbilletten, Christian Prudhomme. I fjor var det han som ringte Uno-X-sjefen, Jens Haugland, i romjula og fortalte at de skulle få muligheten til å vise seg frem i Frankrike seks måneder senere som det første norske herrelaget i historien.

X-FAKTOR: Tour de France-sjef Christian Prudhomme (t.v) i samtale med Jens Haugland og Kurt Asle Arvesen den dagen det ble offentliggjort at Uno-X fikk gullbilletten i fjor. Foto: Kristian Haug Hansen– Det er viktig med et lag fra Skandinavia. Og for meg så er det viktig med røtter. Det sa jeg også til lagsjefen til Uno-X. Men jeg vet ikke hva svaret blir, hevder Prudhomme. headtopics.com

Les mer:

tv2sport »

Vil hente Soler til Premier LeagueSommeren 2022 gjorde Paris Saint-Germain et varp da de hentet midtbanespiller Carlos Soler, de betalte hans barndomsklubb Valencia 18 millioner euro, mens verdien var minst 50 millioner. Les mer ⮕

Supertalent Warren Zaïre-Emery trekker på skuldrene av giganttilbud fra Manchester City og Bayern MünchenDet er bare å lære seg navnet Warren Zaïre-Emery med en eneste gang, for maken til talent skal man lete lenge etter. Midtbanespilleren er bare 17 år gammel og leverer allerede på et svært høyt nivå. Han er født i Montreuil i Frankrike og er et produkt fra Paris Saint-Germain Academy. Les mer ⮕

Wall Street snur opp etter to dager med markant nedgang – Amazon stiger etter tallslippWall Street snur opp etter to dager med markant nedgang – Amazon stiger etter tallslipp Les mer ⮕

Nytt søk etter Orderud-drapsvåpenSARPSBORG (VG) Her søker dykkere med metalldetektor etter drapsvåpnene som ble brukt under trippeldrapet på Orderud gård i 1999. Les mer ⮕

Tar søsteren i forsvar etter komiker-utsagn:Sophie Elise (28) får støtte fra lillesøster etter Jonna Støme (45) kom med krass kritikk til influenseren. Les mer ⮕

Nytt søk etter Orderud-drapsvåpenSARPSBORG (VG) Her søker dykkere med metalldetektor etter drapsvåpnene som ble brukt under trippeldrapet på Orderud gård i 1999. Les mer ⮕