Uno-X håper på invitasjon til Tour de France 2024

SYKKELSJEFEN: Christian Prudhomme presenterte løypa for Tour de France 2024 i Paris onsdag. Samtidig fikk han spørsmål om Uno-X blir invitert med på festen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULATDette var hva Christian Prudhomme først hadde å si på spørsmål om Uno-X sin tilstedeværelse på onsdagens presentasjon av de 21 etappene som utgjør Tour de France 2024, er ensbetydende med at de også står på startstreken i Firenze.

SKREV HISTORIE: Veteranen Alexander Kristoff ledet Uno-X da de ble det første norske herrelaget som deltok i Tour de France sist sommer. Foto: Fredrik Varfjell I salen på mektige Palais de Congres, rett ved Triumfbuen i hjertet av Paris, satt Alexander Kristoff og Tobias Halland Johannessen side om side med Jonas Vingegaard og Mark Cavendish.

– Jeg tror vi har gode sjanser. Vi har blitt invitert hit for å se på løypa. Det ville vært unødvendig hvis ikke planen er å ha oss med i selve løpet, sier Kristoff til TV 2.Da Uno-X sjarmerte en hel sykkelverden i sin Tour de France-debut i sommer - med en offensiv og fryktløs tilnærming - var det etter invitasjon fra arrangøren ASO. headtopics.com

– Det er et veldig bra lag, som har en veldig god spirit og som har levert veldig gode resultater, skryter mannen med gullbilletten, Christian Prudhomme. I fjor var det han som ringte Uno-X-sjefen, Jens Haugland, i romjula og fortalte at de skulle få muligheten til å vise seg frem i Frankrike seks måneder senere som det første norske herrelaget i historien.

X-FAKTOR: Tour de France-sjef Christian Prudhomme (t.v) i samtale med Jens Haugland og Kurt Asle Arvesen den dagen det ble offentliggjort at Uno-X fikk gullbilletten i fjor. Foto: Kristian Haug Hansen– Det er viktig med et lag fra Skandinavia. Og for meg så er det viktig med røtter. Det sa jeg også til lagsjefen til Uno-X. Men jeg vet ikke hva svaret blir, hevder Prudhomme. headtopics.com

